Достаточно для обороны, но не для наступления: СМИ оценили военную помощь Украине от США

Для защиты помощи США хватит. Но для наступления нужно больше

Помощь Украине от США на сумму более 60 млрд долларов будет способствовать обороне украинских войск от российских террористов и даст украинской армии необходимую передышку. Однако для контрнаступательных действий, которые могут привести к перелому в войне, требуются дополнительные ресурсы.

Об этом пишет издание Bloomberg. Журналисты отмечают, что сейчас многое на фронте в Украине будет зависеть от того, как скоро помощь от США попадет в Украину, поскольку шесть месяцев задержки пакета привели к жестокой нехватке боеприпасов и техники в ВСУ, что вовсю используют российские террористы.

Научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков сказал, что помощь от США позволит замедлить наступление террористов, создать более эффективную оборону и минимизировать потери ВСУ. Но для собственного продвижения Украине нужны дополнительные объемы вооружения, которое будет сложно получить из-за деструктивной позиции республиканцев-"трампистов" в Конгрессе США.

"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше, ведь стратегия Путина заключается в ожидании", – отметил Белесков.

Остается надежда на Европу, поскольку на этой неделе, сказали изданию европейские источники, Германия усилит давление на европейских союзников. Требование одно – как можно скорее предоставить Украине как можно больше систем ПВО и боеприпасов для установок и артиллерии.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала за раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену. В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.

Российские террористы на фронте могут усилить атаки, используя "окно" до прибытия новой помощи от США в Украину. Поскольку законопроект все еще не прошел Сенат и нет подписи президента, то немного времени у россиян еще осталось.