"Враг будет атаковать": украинцам рассказали, чего ждать после хороших новостей из США

Российских оккупантов такое решение Штатов значительно демотивирует, но есть нюанс

Помощь от Соединенных Штатов Америки кардинально повлияет на ход ведения боевых действий в Украине. Она открывает возможности планирования контрнаступательных действий.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, в эфире телемарафона рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, враг будет крайне демотивирован этим.

"С ее появлением (помощи, — Ред.) уже можно планировать военные операции: по конкретным направлениям и контрнаступательным действиям. Это в любом случае очень сильно мотивирует войско и очень демотивирует российское войско", — сказал Тимочко.

Он также отметил очень важным, что часть конфискованных российских активов пойдут на помощь Украине.

"Это такой первый звоночек и посыл для мирового сообщества, что все арестованные российские деньги, которые находятся на международных счетах, нужно тратить за вооружение, восстановление и поддержку Украины. Мы можем говорить о том, что в будущем спектр услуг и поддержки Украины будет расти и за это будет платить Россия", — объяснил военнослужащий.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук считает, что после хороших новостей о помощи Украине российские оккупанты будут пытаться активизироваться не только на фронте, но и, возможно, и с ракетно-дроновыми атаками.

"Враг будет атаковать. Тем более что сейчас мы говорим о том, что после решения Конгресса он будет пытаться активизироваться с интенсивностью боев – не только на фронте, а возможно, и с ракетно-дроновыми атаками. Мы это понимаем, эти вызовы, то будем на них реагировать", – добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи на безопасность Украины на сумму около 61 миллиарда долларов. Тем временем в России началась истерика и угрозы в сторону Штатов.