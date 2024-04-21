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"Ворог атакуватиме": українцям розповіли, чого чекати після хороших новин із США

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Іван Тимочко та Сергій Братчук Новина оновлена 21 квітня 2024, 08:18
Іван Тимочко та Сергій Братчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Російських окупантів таке рішення Штатів значно демотивує, але є нюанс

Допомога від Сполучених Штатів Америки кардинально вплине на перебіг бойових дій в Україні. Вона відкриває можливості планування контрнаступальних дій.

Про це в неділю, 21 квітня, в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, ворог буде украй демотивований цим.

"З її появою (допомоги, — Ред.) вже можна планувати військові операції: за конкретними напрямками та контрнаступальними діями. Це в будь-якому випадку дуже сильно мотивує військо і дуже демотивує російське військо", — сказав Тимочко.

Він також наголосив на дуже важливому, що частина конфіскованих російських активів підуть на допомогу Україні.

"Це такий перший дзвіночок і посил для світової спільноти, що всі заарештовані російські гроші, які знаходяться на міжнародних рахунках, потрібно витрачати за озброєння, відновлення та підтримку України. Ми можемо говорити про те, що в майбутньому спектр послуг та підтримки України зростатиме і за це платитиме Росія", — пояснив військовослужбовець.

Водночас, представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук вважає, що після хороших новин про допомогу Україні російські окупанти намагатимуться активізуватися не лише на фронті, а й, можливо, і з ракетно-дроновими атаками.

"Ворог буде атакувати. Тим більше що зараз ми говоримо про те, що після рішення Конгресу він намагатиметься активізуватися з інтенсивністю боїв – не тільки на фронті, а можливо, і з ракетно-дроновими атаками. Ми це розуміємо, ці виклики, то будемо на них реагувати", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про надання допомоги на безпеку України на суму близько 61 мільярда доларів. Тим часом у Росії почалася істерика та погрози у бік Штатів.

Теги:
#Україна #США #Допомога #Війна