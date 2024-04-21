Росіяни можуть посилити атаки на фронті: в ISW пояснили, до чого тут допомога від США

Українські війська, вважають аналітики, можуть зазнати деяких невдач у тижні перед прибуттям допомоги

Російські терористи на фронті можуть посилити атаки, використовуючи "вікно" до прибуття нової допомоги від США в Україну. Оскільки законопроєкт все ще не пройшов Сенат та не має підпису президента, то трохи часу в росіян ще залишилось.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Там вказують, що в росіян є ще декілька тижнів до моменту, коли допомога від США почне впливати на ситуацію на фронті.

"Таким чином, ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися часовим вікном до прибуття нової допомоги від США", – сказано у звіті.

Українські війська, вважають аналітики, можуть зазнати деяких невдач у тижні перед прибуттям допомоги. Вона дозволить стабілізувати фронт та призупинити наступ російських терористів, але тільки за умови швидкого надходження.

"Загроза оперативно значущого російського прориву в найближчі тижні залишається, хоча українське командування, можливо, матиме більшу свободу дій, беручи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпуванням запасів, щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене в тому, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних засобів", – зазначають аналітики.

Терористи своєю чергою скоріше за все посилять наступ на фронті, ракетні теракти та атаки безпілотників протягом наступних кількох тижнів. Також на їхньому боці грає не тільки дефіцит боєприпасів у ЗСУ, але й аномально суха весняна погода, яка зробила більшість напрямків доступними для наступу. Проте не факт, що їм вдасться досягти чогось більшого, ніж невеликі та дуже обмежені тактичні успіхи, оскільки терористи не зуміли досягти більшого у той період, коли сама наявність допомоги від США була під великим питанням.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.