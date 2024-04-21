На фронті в Україні знищено вже п'ять Abrams за два місяці: ЗМІ назвали причину таких втрат

Попри свою міць, будь-який найкращий танк все одно має низку уразливих місць

Українські війська за останні два місяці безповоротно втратили вже п'ять з 31 переданого Сполученими Штатами танка M1 Abrams. Ще як мінімум три танки були сильно пошкоджені через атаки російських терористів; причина в тому, що в небі стало занадто багато безпілотників.

Про це пише американське видання The New York Times. Зазначається, що "страждають" на полі бою не тільки американські танки: не менше 30 німецьких танків Leopard різних модифікацій було знищено, відтоді як вони почали брати участь у бойових діях в Україні.

Проблема в тому, додає видання, що M1 Abrams вважається одним з найбільш захищених танків у світі. Тому якщо його так легко знищити дешевими безпілотниками, це може змінити саму суть сучасної війни, сказав один з опитаних військових експертів.

Попри свою міць, будь-який найкращий танк все одно має низку уразливих місць: зазвичай, вони знаходяться там, де броня найтонша, і де конструктори танків не чекають ураження бойової машини. Це дах, задня частина моторного блоку, а також місце, де танкова башта кріпиться до корпусу. Протягом багатьох років піхота протидіяла танкам, використовуючи міни, вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові керовані ракети.

Але безпілотники є не тільки більш безпечним, але й більш точним засобом знищення танків. Оператор може спрямувати безпілотник у найуразливіше місце танка точніше, ніж будь-яку протитанкову ракету. Окрім цього, FPV-дрони можуть добити пошкоджені та покинуті танки, щоб бойові машини було неможливо відновити, витягнувши з поля бою.

При цьому, сумно підсумовує видання, безпілотники залежно від розміру та технологічної складності можуть коштувати в середньому 500 доларів США, що дозволяє витрачати їх десятками на танк. Водночас американський танк M1 Abrams коштує до 10 млн доларів США, а старі та новіші радянські Т-72, які масово втрачають на фронті російські терористи – від 500 тисяч до 4 млн доларів.

Як повідомлялося раніше, перший танк Abrams прибув до України наприкінці вересня 2023 року. Постачання відбулося швидше, ніж передбачалося раніше, оскільки замість новітньої варіації M1A2 було передано модернізовані M1A1.

На середину жовтня 2023 року, в Україну прибули всі обіцяні танки цього типу. Усього їх було передано близько тридцяти одиниць. В той самий час з-за кордону повернулися й українські військові, які проходили навчання на американській базі в Німеччині.