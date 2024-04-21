На фронте в Украине уничтожены уже пять Abrams за два месяца: СМИ назвали причину таких потерь

Несмотря на свою мощь, любой лучший танк все равно имеет ряд уязвимых мест

Украинские войска за последние два месяца безвозвратно потеряли уже пять из 31 переданного Соединенными Штатами танка M1 Abrams. Еще как минимум три танка были сильно повреждены из-за атак российских террористов; причина в том, что в небе стало слишком много беспилотников.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Отмечается, что "страдают" на поле боя не только американские танки: не менее 30 немецких танков Leopard разных модификаций были уничтожены с тех пор, как они начали участвовать в боевых действиях в Украине.

Проблема в том, добавляет издание, что M1 Abrams считается одним из самых защищенных танков в мире. Поэтому, если его так легко уничтожить дешевыми беспилотниками, это может изменить саму суть современной войны, сказал один из опрошенных военных экспертов.

Несмотря на свою мощь, любой лучший танк все равно имеет ряд уязвимых мест: как правило, они находятся там, где самая тонкая броня, и где конструкторы танков не ждут поражения боевой машины. Это крыша, задняя часть моторного блока, а также место где танковая башня крепится к корпусу. В течение многих лет пехота противодействовала танкам, используя мины, взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты.

Но беспилотники не только безопаснее, но и стали более точным средством уничтожения танков. Оператор может направить беспилотник в самое уязвимое место танка точнее, чем любую противотанковую ракету. Кроме того, FPV-дроны могут добить поврежденные и покинутые танки, чтобы боевые машины было невозможно восстановить, вытащив с поля боя.

При этом, грустно подытоживает издание, беспилотники в зависимости от размера и технологической сложности могут стоить в среднем 500 долларов США, что позволяет тратить их десятками на танк. В то же время американский танк M1 Abrams стоит до 10 млн долларов США, а старые и более новые советские Т-72, которые массово теряют на фронте российские террористы – от 500 тысяч до 4 млн долларов.

Как сообщалось ранее, первый танк Abrams прибыл в Украину в конце сентября 2023 года. Передача произошла быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку вместо новейшей вариации M1A2 были переданы модернизированные M1A1.

К середине октября 2023 года, в Украину прибыли все обещанные танки этого типа. Всего было передано около тридцати единиц. В то же время из-за границы вернулись и украинские военные, проходившие учения на американской базе в Германии.