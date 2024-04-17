"Танк-сарай": по мнению экспертов новое "вундерваффе" россиянам не поможет

Экспериментальный танк может стать основой новой тактики штурмов, если сумеет

Российские оккупанты могут начать применять новую тактику штурма украинских позиций. Ее основой станет танк, буквально "завешанный" металлическими листами, и сразу несколькими средствами РЭБ для борьбы с украинскими дронами. Как оказалось, такое усиление помогло разместить на подобном "железном капуте" группу пехоты, высадить ее, а самому танку вернуться обратно не будучи уничтоженным.

Хотя позднее сам танк-"сарай" был уничтожен, оккупанты тут же создали второй. Как пишет издание Defence Express, новое творение российских "кулибиных" чуть улучшено в сравнении с первым вариантом – выше и имеет более совершенный комплект средств радиоэлектронной борьбы.

Судя по тому, что оккупанты создали уже вторую такую единицу, подобные "улучшенные" танки они сочли эффективными. "Телеграф" решил поинтересоваться, для чего они могут пригодиться россиянам.

Второй танк-сарай

Хорошая защита от дрона

По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, данная конструкция показала довольно высокую эффективность против дронов, которые не смогли ее остановить.

Последнее правда эксперта не удивляет, ведь по его словам сами дроны не способны остановить танковую атаку. К тому же, часто FPV-дроны на деле уже добивали поврежденные танки, после того как последние получали удары минами, артиллерией и ПТРК.

"Но, к сожалению, тема дронов стала настолько хайповой, что про все остальные три компоненты в полной мере забыли и о проблемах каждой из них я постараюсь в эти ближайшие дни написать", — отмечает эксперт.

Однако, как уверен Александр Коваленко, данный образец техники не поможет оккупантам, если против него будет использован комплексный подход борьбы.

Начало новой штурмовой тактики оккупантов?

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, появление уже второго образца такого танка может говорить о попытках оккупантов разработать и применять новую тактику штурмов укрепленных позиций ВСУ. Ее основой как раз и может стать подобный танк-сарай, сыграв роль импровизированного транспорта для пехоты.

"Несмотря на все заявления о бездонных запасах еще советской бронетехники, на деле это не так и критические потери в ней побуждают оккупантов искать новую тактику штурма. С учетом использования такого танка она может выглядеть так – сначала пехота на танке доезжает до некоего пункта, высаживает пехоту, которая идет в атаку, а сам танк поддерживает ее огнем. Это помогает более-менее безопасно доставить пехоту к передовым позициям, и поддерживать ее огнем танковой пушки", — объяснил "Телеграфу" возможную будущую новую тактику оккупантов эксперт.

Вид нового танка сверху вблизи

Вместе с тем, он призывает не преувеличивать опасность подобной тактики и оружия, ведь:

подобных танков было сделано всего два, и речь явно идет о кустарных улучшениях, которых будет немного;

средство противодействия подобным танкам ВСУ обязательно найдут и вряд ли это займет много времени.

"При хорошей защите сверху, подобные танки-"сараи" например, никак не защищены снизу, от тех же противотанковых мин. Да и российские средства РЭБ не так эффективны, так что думаю способ их уничтожения будет найден, нужно лишь время", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

В пользу высоких потерь в технике и ее дефиците на передовой у оккупантов говорит и тот факт, что в конце марта ВСУ был уничтожена даже не боевая, но редчайшая техника. Речь идет о высокозащищенном специальном транспортном средстве "Ладога", созданном для перевозки генералитета еще СССР на случай ядерного удара.