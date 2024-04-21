Россияне могут усилить атаки на фронте: в ISW объяснили, при чем здесь помощь от США

Украинские войска, считают аналитики, могут иметь некоторые неудачи в недели перед прибытием помощи

Российские террористы на фронте могут усилить атаки, используя "окно" до прибытия новой помощи от США в Украину. Поскольку законопроект все еще не прошел Сенат и нет подписи президента, то немного времени у россиян еще осталось.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Там указывают, что у россиян еще несколько недель до момента, когда помощь от США начнет влиять на ситуацию на фронте.

"Таким образом ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться временным окном до прибытия новой помощи от США", — сказано в отчете.

Украинские войска, считают аналитики, могут иметь некоторые неудачи в недели перед прибытием помощи. Она позволит стабилизировать фронт и приостановить наступление российских террористов, но только при быстром поступлении.

"Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, принимая на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпыванием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что в скором времени поступят новые запасы материальных средств", – отмечают аналитики.

Террористы в свою очередь, скорее всего, усилят наступление на фронте, ракетные теракты и атаки беспилотников в течение следующих нескольких недель. Также на их стороне играет не только дефицит боеприпасов в ВСУ, но и аномально сухая весенняя погода, сделавшая большинство направлений пригодными для наступления. Однако не факт, что им удастся добиться чего-то большего, чем небольшие и очень ограниченные тактические успехи, поскольку террористы не сумели добиться большего в тот период, когда само наличие помощи от США было под большим вопросом.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.