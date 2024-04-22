Хочуть зробити Путіну подарунок: Зеленський підтвердив, що росіянам наказали зайняти Часів Яр до 9 травня

Терористи планують до 1 червня мобілізувати 300 тисяч осіб у своє військо

Російським терористам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. Окрім того, терористи готуються накопичити сили до 1 червня та почати новий масштабний наступ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News. За його словами, Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр.

"Росія хоче мобілізувати до 1 червня 300 тисяч бійців, ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійський вогонь Росії, і також не вистачає артилерійських снарядів. Я розраховую, що ми зможемо витримати, що надійде ця зброя, про яку я сказав, вчасно, і ми зможемо відбити ворога. І потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", – сказав він, коментуючи перебіг боїв на цьому напрямку.

Нещодавно Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Були озвучені найбільш ключові напрямки: Часів Яр, Покровський, Курахівський, а також Куп’янський напрямок на Харківщині. Саме тут точаться найзапекліші бої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни можуть посилити атаки на фронті. В ISW пояснили, до чого тут допомога від США. Також ми писали про те, чи вдасться російським окупантам захопити Часів Яр до 9 травня і які наслідки це матиме для України. Експерти пояснили, в чому полягає важливість населеного пункту для ЗСУ.