Хотят сделать Путину подарок: Зеленский подтвердил, что россиянам приказали занять Часов Яр до 9 мая

Террористы планируют к 1 июня мобилизовать 300 тысяч человек в свое войско

Российским террористам действительно поставили задачу взять Часов Яр на Донетчине до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Кроме того, террористы готовятся накопить силы до 1 июня и начать новое масштабное наступление.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и дальше защищать Часов Яр.

"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов, мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Времен Яр. Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийских снарядов. Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие, о котором я сказал, вовремя, и мы сможем отразить врага. И затем разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", – сказал он, комментируя ход боев на этом направлении.

Недавно Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского по поводу текущей ситуации на фронте. Были озвучены наиболее ключевые направления: Часов Яр, Покровское, Кураховское, а также Купянское направление на Харьковщине. Именно здесь идут самые ожесточенные бои.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне могут усилить атаки на фронте. В ISW объяснили, при чем здесь помощь от США. Также мы писали о том, удастся ли российским оккупантам захватить Часов Яр до 9 мая и какие последствия это будет иметь для Украины. Эксперты объяснили, в чем важность населенного пункта для ВСУ.