Есть большая проблема, но не все так плохо: что происходит под Временным Яром (карта)

Бойцам сильно донимает российская авиация

Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в городе Часов Яр, что в Донецкой области, который россияне, мечтают оккупировать до 9 мая. В настоящее время оккупантов в населенном пункте нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказали пресс-секретарь ОК "Хортица" Назар Волошин и офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Дашкевича Олег Калашников. По их словам, ситуация в городе тяжелая, но контролируемая.

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет", — сказал спикер ОК "Хортица".

По словам Волошина, штурмовые группы россиян заезжают на своих БМП и постоянно атакуют как при поддержке дронов, так и артиллерии.

"В последнее время очень донимает авиация, забрасывающая как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции сил обороны", — добавил он.

Карта боев от Deep State

Офицер пресс-службы 26-й артбригады Олег Калашников добавил, что всюду, где это возможно, украинские воины усиливают рубежи обороны и говорить о каких-либо достижениях россиян, к счастью, не приходится.

"Сегодня мы там держим оборону. О том, что у врага там есть какие-то достижения, я бы не сказал. И если смотреть вообще на наши оборонные рубежи, то где есть возможность, мы их усиливаем. Причем усиливаем постоянно и довольно значительно", – сказал Калашников.

В то же время, немецкое издание "Bild" сообщает о том, что у Сил обороны в Часовом Яру якобы не осталось средств ПВО. К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, после того как изучил видео с места боев.

По словам Репке, российский штурмовик Су-25 атаковал Часов Яр, пролетев над селом Ивановское (закрашено красным), за которое сейчас идут бои. ВСУ держат примерно половину села. Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Бахмута. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ менее чем на 3 км и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не было, и он удалился в сторону Бахмута (зеленая траектория на карте).

"Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемым ВСУ городом летал российский штурмовик, а его не сбивали бы с ПЗРК", — отмечает Репке.

По его словам ранее считалось, что на вооружении ВСУ тысячи американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов.

"Но, кажется, они закончились. Очень тревожно, что у Украины, очевидно, нет зенитных ракет, чтобы обороняться здесь", — констатировал Репке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, удастся ли российским оккупантам захватить Времен Яр до 9 мая и какие последствия это будет иметь для Украины. Эксперты объяснили, в чем важность населенного пункта для ВСУ.