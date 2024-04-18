Не только Часов Яр: в ВСУ рассказали, где сильнее всего атакует армия РФ (карта)

Солдаты армии РФ сосредоточили несколько десятков солдат и не считают свои потери

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить Часов Яр в Донецкой области. Также враг атакует и другие населенные пункты, чтобы продвинуться вперед.

Об ситуации на фронте в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, на этом участке фронта оккупанты сосредоточили до 25 тысяч солдат.

"Скорее всего, это будут Клещиевка, Калиновка и, конечно, Часов Яр. Также на этом пути Нью-Йорк Донецкой области", — сказал Волошин, отвечая на вопрос, какие населенные пункты стремится захватить Россия.

Часов Яр находится на господствующей высоте и если россияне его захватят, то это будет означать для них определенные успех на Бахмутском направлении. При этом враг не считает свои потери ни в живой силе, ни в технике — на подходах к Часову Яру ее уничтожено огромное количество, говорит Волошин.

Чтобы продвинуться на фронте, россияне сосредоточили около 20–25 тысяч войск. Речь идет не только о профессионалах, но и о мобилизованных, а также иностранных наемниках.

"Недавно даже пленили граждан Непала и Шри-Ланки, завербованных российской пропагандой и российскими оккупационными войсками для ведения боевых действий именно на нашей территории", — сообщил спикер ОСУВ "Хортица".

Российские солдаты применяют авиацию, которая атакует КАБами. А маломобильные и мобильные штурмовые группы пытаются продвигаться под прикрытием артиллерии. Но закрепиться на новых позициях им не дают Силы обороны Украины.

Назар Волошин отметил, что за Богдановку, о якобы захвате которой 12–13 апреля отчитались россияне, продолжаются бои. Населенный пункт находится под контролем ВСУ. Также украинские воины продолжабт сдерживать силы врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Россияне атакуют под Красногоровкой, Александрополем, Водяным и Угледаром.

"Также под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находятся 10 населенных пунктов, среди которых и Красногоровка, и Константиновка. Сейчас больше всего атакам подвергается Красногоровка. Противник продолжает ее штурмовать, но его стремления не имеют успеха", — добавил спикер.

На Авдеевском и Бахмутском направлениях россияне сосредоточили больше всего средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это существенно усложняет работу украинских дронов. Что касается Купянско-Лиманского направления, то там россияне активных наступательных действий не ведут. Но при этом регулярно обстреливают Харьковскую область.

"Есть вероятность, что враг несколько приостановил там активные боевые действия и, вероятно, опрокидывает свои подразделения на другие направления для доукомплектования и переорганизации", — добавил Волошин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский прокомментировал удар по аэродрому в Джанкое. Он поблагодарил военных за работу и подчеркнул, что российские оккупанты должны нести большие потери везде.