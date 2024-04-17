"Оккупанты должны терять": Зеленский подтвердил успешность атаки на российский аэродром

Глава государства поблагодарил военных за их меткость

Утром среды, 17 апреля, украинские военные успешно поразили аэродром в Джанкое, что в оккупированном Крыму. Этим они нанесли серьезный ущерб российским войскам в регионе.

Информацию об успешной атаке подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. Он поблагодарил военнослужащих, которые проводят подобные сложные операции по уничтожению важной российской техники.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо Главкому Сырскому за организацию этой операции. Оккупант должен терять, и каждая их потеря – это сила Украины", — сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно неподтвержденным данным, в Джанкое ночью был прилет ракеты ATACMS по складу со снарядами к системам С-300/400, кроме того из строя якобы были выведены несколько пусковых установок. Информация о том, что именно там находилось пока не подтверждена, однако судя по видеозаписям в сети, взрывы там были видны и слышны с огромного расстояния.

Авиабаза в Джанкое является одним из главных логистических хабов для российской армии и местом базирования ударных вертолетов. Через нее происходит снабжение группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области.