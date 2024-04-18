Не тільки Часів Яр: у ЗСУ розповіли, де найсильніше атакує армія РФ (карта)

Солдати армії РФ зосередили кілька десятків солдатів і не рахують свої втрати

Російські окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр у Донецькій області. Також ворог атакує інші населені пункти, щоб просунутися вперед.

Про ситуацію на фронті в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, на цій ділянці фронту окупанти зосередили до 25 тисяч солдатів.

"Швидше за все, це будуть Кліщіївка, Калинівка і, звичайно, Часів Яр. Також на цьому шляху Нью-Йорк Донецької області", — сказав Волошин, відповідаючи на запитання, які населені пункти прагне захопити Росія.

Часів Яр розташований на панівній висоті і якщо росіяни його захоплять, то це означатиме для них певні успіхи на Бахмутському напрямку. При цьому ворог не вважає свої втрати ні в живій силі, ні в техніці — на підходах до Часового Яру її знищено величезну кількість, каже Волошин.

Щоб просунутися на фронті, росіяни зосередили близько 20-25 тисяч військ. Йдеться не лише про професіоналів, а й про мобілізованих, а також іноземних найманців.

"Нещодавно навіть полонили громадян Непалу та Шрі-Ланки, завербованих російською пропагандою та російськими окупаційними військами для ведення бойових дій саме на нашій території", — повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

Російські солдати використовують авіацію, яка атакує КАБами. А маломобільні та мобільні штурмові групи намагаються просуватися під прикриттям артилерії. Але закріпитись на нових позиціях їм не дають Сили оборони України.

Назар Волошин зазначив, що за Богданівку, про нібито захоплення якої 12–13 квітня відзвітували росіяни, тривають бої. Населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ. Також українські воїни продовжать стримувати сили ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Росіяни атакують під Красногорівкою, Олександрополем, Водяним та Вугледаром.

"Також під артилерійським і мінометним вогнем окупантів перебувають 10 населених пунктів, серед яких і Красногорівка, і Костянтинівка. Зараз найбільше атаки зазнає Красногорівка. Противник продовжує її штурмувати, але його прагнення не мають успіху", — додав спікер.

На Авдіївському та Бахмутському напрямах росіяни зосередили найбільше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це суттєво ускладнює роботу українських дронів. Щодо Куп’янсько-Лиманського напряму, то там росіяни активних наступальних дій не ведуть. Але водночас регулярно обстрілюють Харківську область.

"Є ймовірність, що ворог дещо призупинив там активні бойові дії та, ймовірно, перекидає свої підрозділи на інші напрямки для доукомплектування та переорганізації", — додав Волошин.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський прокоментував удар по летовищу в Джанкої. Він подякував військовим за роботу і наголосив, що російські окупанти мають зазнавати великих втрат скрізь.