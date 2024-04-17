"Окупанти повинні втрачати": Зеленський підтвердив успішність атаки на російський аеродром

Глава держави подякував військовим за їхню влучність

Вранці середи, 17 квітня, українські військові успішно вразили аеродром у Джанкої, що в окупованому Криму. Цим вони завдали серйозної шкоди російським військам у регіоні.

Інформацію про успішну атаку підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. Він подякував військовослужбовцям, які проводять подібні складні операції зі знищення важливої російської техніки.

"Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України", — сказав він. .

Як повідомлялося раніше, згідно з непідтвердженими даними, в Джанкої вночі був приліт ракети ATACMS по складу зі снарядами до систем С-300/400, крім того, з ладу нібито було виведено кілька пускових установок. Інформація про те, що саме там знаходилося, поки що не підтверджена, проте судячи з відеозаписів у мережі, вибухи там були видно і чутно з величезної відстані.

Авіабаза в Джанкої є одним із головних логістичних хабів для російської армії та місцем базування ударних вертольотів. Через неї відбувається постачання угруповання військ у Херсонській області та частково у Запорізькій області.