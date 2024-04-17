Удар по аеродрому в Джанкої: в мережі з’явилися фото російської техніки, що згоріла

Пошкоджено чимало цінної техніки росіян

У результаті ударів по російському летовищу в Джанкої були помічені значні пошкодження комплексу С-300. Від нього майже нічого не залишилося.

Про це повідомляє "Крымський ветер", а також публікує фото комплексу. У повідомленні телеграм-канал також наполягає, що інформація попередня і вимагає підтвердження.

За словами джерела медіа-ресурсу, удару було завдано двома ракетами MGM-140 ATACMS по комплексу С-400 "Тріумф".

Ушкоджений комплекс С-300

"Другий удар припав по пункту прийому та ремонту військової техніки — у момент удару там знаходилися дві ПУ С-300, після чого почалася детонація боєприпасів. Також заявлено про 15 поранених і 22 зниклих безвісти", — йдеться у повідомленні.

За даними "Крымського ветра", внаслідок удару по Джанкою були нібито пошкоджені або знищені:

3 пускові установки С-400;

1 РЛЗ С-400;

2 пускові установки С-300;

склад БК С-300/400.

Нагадаємо, що Авіабаза стала головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних вертольотів. Через неї відбувається постачання угруповання військ у Херсонській області та частково у Запорізькій області.

На Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Також там дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 17 квітня в Росії було знищено черговий військовий вертоліт. Удару по ньому було завдано прямо на ворожому аеродромі. Його спалили.