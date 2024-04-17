Удар по аэродрому в Джанкое: в сети появились фото сгоревшей российской техники

Повреждено немало ценной техники россиян

В результате удары по российскому аэродрому в Джанкое были замечены значительные повреждения комплекса С-300. От него практически ничего не осталось.

Об этом информирует "Крымский ветер", а так же публикует фото комплекса. В сообщении телеграм-канал также настаивает на том, что информация предварительная и требует подтверждения.

По словам источника медиа-ресурса, удар был нанесен двумя ракетами MGM-140 ATACMS по комплексу С-400 "Триумф".

Повреждения комплекса С-300

"Второй удар пришелся по пункту приема и ремонта военной техники – в момент удара там находились две ПУ С-300, после чего началась детонация боеприпасов. Также заявлено о 15 раненых и 22 пропавших без вести", — говорится в сообщении.

По данным "Крымского ветра", в результате удара по Джанкою были якобы повреждены или уничтожены:

3 пусковые установки С-400;

1 РЛС С-400;

2 пусковые установки С-300;

склад БК С-300/400.

Напомним, что Авиабаза стала главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов. Через нее происходит снабжение группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области.

На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 17 апреля в России был уничтожен очередной военный вертолет. Удар по нему был нанесен прямо на вражеском аэродроме. Его сожгли.