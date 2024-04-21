Є велика проблема, але не все так погано: що зараз відбувається під Часовим Яром (карта)

Бійцям сильно дошкуляє російська авіація

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію у місті Часів Яр, що на Донеччині, який росіяни, мріють окупувати до 9 травня. Нині окупантів у населеному пункті немає.

Про це в етері телемарафону розповіли речник ОК "Хортиця" Назар Волошин та офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Дашкевича Олег Калашніков. За їхніми словами, ситуація у місті важка, але контрольована.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає", — мовив речник ОК "Хортиця".

За словами Волошина, штурмові групи росіян заїжджають на своїх БМП та постійно атакують як за підтримки дронів, так і артилерії.

"Останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони", — додав він.

Карта боїв від Deep State

Офіцер пресслужби 26-ї артбригади Олег Калашніков додав, що всюди, де це можливо, українські воїни посилюють рубежі оборони й говорити про якісь здобутки росіян, на щастя, не доводиться.

"Сьогодні ми там тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я б не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", — мовив Калашніков.

Водночас, німецьке видання "Bild" повідомляє про те, що у Сил оборони в Часовому Ярі нібито не залишилося засобів ППО. Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, після того, як вивчив відео з місця боїв.

За словами Рьопке, російський штурмовик Су-25 атакував Часів Яр, пролетівши над селом Іванівське (зафарбовано червоним), за яке зараз йдуть бої. ЗСУ утримують приблизно половину села. Су-25 рухався на низькій висоті з боку Бахмута. Штурмовик наблизився до позицій ЗСУ менш як на 3 км і випустив теплові пастки. Однак спроб збити його так і не було, і він пішов назад у бік Бахмута (зелена траєкторія на карті).

"Кілька місяців тому не можна було уявити, щоб над контрольованим ЗСУ містом літав російський штурмовик, а його не збивали б з ПЗРК", — зазначає Рьопке.

За його словами, раніше вважалося, що на озброєнні ЗСУ тисячі американських ПЗРК Stinger та їхніх радянських аналогів.

"Але, здається, вони закінчилися. Дуже тривожно, що Україна, очевидно, не має зенітних ракет, щоб оборонятися тут", — констатував Рьопке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи вдасться російським окупантам захопити Часів Яр до 9 травня і які наслідки це матиме для України. Експерти пояснили, в чому полягає важливість населеного пункту для ЗСУ.