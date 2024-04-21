Не только Часов Яр: Зеленский назвал ключевые и самые сложные направления на фронте

Президент заслушал сразу несколько докладов

Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского о текущей ситуации на фронте. Были озвучены наиболее ключевые направления: Часов Яр, Покровское, Кураховское, а также Купянское направление на Харьковщине. Именно здесь идут самые ожесточенные бои.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram. Он отметил, что доклад главкома содержал информацию о "наших позициях и наших результатах".

"Я благодарю каждого солдата, каждого командира, всех наших боевых подразделений, которые действительно меткие и стойкие. Доложил сегодня главком и относительно поражения целей на оккупированной территории — реализованные операции и подготовка запланированных. Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день — российских потерь – приближает для нас столь нужный мир", — подчеркнул президент.

Также, по словам Зеленского, он заслушал и доклад министра обороны Рустема Умерова. Среди ключевых вопросов — вопросы ПВО.

"Мы делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба – увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая в этом помогающая страна являются настоящими спасителями жизни", — заявил Зеленский.

Под конец, президент еще раз поблагодарил всех, кто сейчас борется на стороне Украины.

"Я благодарю всех, кто с Украиной и в Украине! Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства и ради наших людей, благодарю всех, кто помогает, всех, кто работает на украинскую силу и защищает жизнь", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне могут усилить атаки на фронте. В ISW объяснили, при чем здесь помощь от США.