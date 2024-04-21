Не лише Часів Яр: Зеленський назвав ключові та найскладніші напрямки на фронті

Президент заслухав одразу кілька доповідей

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Були озвучені найбільш ключові напрямки: Часів Яр, Покровський, Курахівський, а також Куп’янський напрямок на Харківщині. Саме тут точаться найзапекліші бої.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram. Він зазначив, що доповідь головкома містила інформацію щодо "наших позицій та наших результатів".

"Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні Головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", — підкреслив президент.

Також, за словами Зеленського, заслухав він і доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Черед ключових питань — питання ППО.

"Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", — заявив Зеленський.

Насамкінець, президент вкотре подякував всім, хто нині бореться на боці України.

"Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює на українську силу й захищає життя", — мовив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни можуть посилити атаки на фронті. В ISW пояснили, до чого тут допомога від США.