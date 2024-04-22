Удастся ли остановить российское наступление на фронте: в ISW назвали важное условие

Украинские войска могут иметь некоторые неудачи в период между утверждением помощи и ее поступлением в Украину

Украинская армия все еще способна как минимум приостановить или остановить полностью сильное российское наступление на линии фронта. Однако для этого потребуется очень быстрое поступление военной помощи от США, которая сразу отправится на фронт.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Известно, что американскую помощь Украине могут окончательно одобрить уже 23 или 24 апреля, после чего станет доступна опция передачи Украине вооружения.

"ISW продолжает оценивать, что украинские войска могут иметь дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить текущее российское наступление, если предположить, что американская помощь поступит быстро", – указывается в отчете.

Ранее Институт отмечал, что российские террористы на фронте могут усилить атаки, используя "окно" до прибытия новой помощи от США в Украину. Поскольку законопроект все еще не прошел Сенат и нет подписи президента, то немного времени у россиян еще осталось. Аналитики считают, что Россия будет действовать именно по этому плану, поскольку это их шанс добиться весомого прорыва за тот не очень большой промежуток времени, который у них все еще остался.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала за раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену. В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российским террористам действительно поставили задачу взять Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Кроме того, террористы готовятся накопить силы до 1 июня и начать новое масштабное наступление.