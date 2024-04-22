"Треба памʼятати…": Буданов прокоментував песимістичні прогнози щодо війни

Проблеми на фронті є, але вони зʼявились не за один день

Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що причин, щоб дійсно вважати програш України — реальним і неминучим сценарієм немає. І реальна картинка нинішньої ситуації не містить ігнорування проблем на фронті, адже вони є.

Варто лише розуміти, що вони були й раніше, тому у песимізмі немає сенсу. Таку думку висловив очільник ГУР висловив в інтервʼю ВВС.

Кирило Буданов зауважив, що не реагує жодним чином на песимістичні прогнози та настрої, які зараз ширяться Заходом і які підхоплюють ЗМІ. Адже сенсу в них не так вже й багато.

"Послухайте, якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути – так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще — а підстави вважати, що так буде, все ще є", — сказав він.

Обґрунтував свою думку Буданов тим, що проблеми на фронті не виникли за один день і навіть за місяць. Та навіть з такими складнощами Україна продовжує існувати і це вже про щось говорить.

"Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати – ці ж проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", — сказав глава ГУР.

Також Буданов визнав, що захоплення Авдіївки можна вважати успіхом росіян. А от на удари по енергетиці Україна відповідає ударами по території РФ.

"Розумієте, вони щось десь роблять, ми десь робимо свій крок. Одні більш успішні, інші менш успішні. Питання війни вирішують не удари – а, як і в стародавні часи, поки людина з прапором не зайде на територію – нічого не зміниться. Хоч ти мільйон дронів туди відправ, хоч сто тисяч артилерійських снарядів туди поклади – допоки людина не зайде, нічого не буде", — додав розвідник.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Кирила Буданова, оскільки російські терористи вже у червні цього року можуть почати великий наступ з метою захопити всю територію Донецької та Луганської областей до інавгурації нового президента США, то Україна має власний план зі зменшення російського потенціалу. Головна роль у ньому відводиться ударам безпілотників, ракетам та новим атакам російських добровольців.