Контрнаступ ЗСУ можливий: названо декілька головних умов

Для великого контрнаступу потрібні сили та концентрація удару

Якщо українським військовим вдасться успішно виконати одразу кілька дій, це створюватиме відповідне тло для переходу в контратаки. На локальні та тактичні настання коштів має вистачати. На більші потрібно концентрувати більше сил, потрібні й люди, і гроші.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу 1+1 у рамках інформаційного марафону. За його словами, найважливіший чинник, який впливає на війну, — ситуація на полі бою.

Водночас є ще й внутрішня ситуація у Росії, удари по тилах. Також і дестабілізація у супротивника. Це все має впливати.

"Якщо нам вдасться об’єднати компонент — відбити атаки ворога, продовжувати глибокі удари по території РФ і зменшувати їх здібності там. Відкривати простір для ще більших атак і дестабілізувати РФ зсередини — тоді це буде створювати й відповідне тло для переходу в контратаки. Але, для великого контрнаступу потрібні сили та концентрація удару", — зазначив експерт.

Мусієнко вважає, що удари по нафтопереробних заводах у Росії продовжуватимуться. Міжнародним партнерам можна пояснити потребу в ударах по НПЗ. Не виключає експерт також і те, що згодом країна-агресор таки знайде кошти ППО, щоби прикривати свої заводи.

"А яким чином вони їх прикриють? Знімуть звідкись. Тоді полетить по іншим об’єктам. Тому що в Росії дуже багато різних об’єктів, на все не вистачає ППО. І тому вони змушені обирати", — пояснив Мусієнко.

Якщо Росія вирішить прикрити НПЗ, як зазначає експерт, тоді якісь інші військові об’єкти, наприклад, склади або аеродроми, будуть відкриті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський сказав, що наступна спроба контрнаступу ВСУ буде успішнішою, ніж минуле.