"Враг имеет серьезный успех": аналитики сообщили, что россияне ворвались в еще один поселок под Авдеевкой (карта)

В поселке продолжаются интенсивные бои

Российские войска снова продвинулись северо-западнее Авдеевки Донецкой области. Оккупанты вошли в поселок Очеретино.

Об этом пишет BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке. По его данным, ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги на 3 км в глубь украинских позиций.

"ВСУ несколько месяцев успешно держали оборону в этом направлении (зеленая линия на карте). Но теперь украинские защитники оставили позиции по неизвестным причинам. Об этом сообщают и российские, и украинские военные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины отхода неясны. Репке также подчеркнул, что российские источники всячески пытаются преувеличить значение и масштабы этого прорыва.

"Как подкрепление в Очеретино уже переброшено 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, она вступила в бой с российским авангардом. Тяжелые бои завязались за село Новокалиново", — пишет BILD.

Карта от DeepState

В свою очередь аналитики проекта DeepState сообщили, что враг захватил южную часть Очеретино. Они также сообщили о причине этого прорыва россиян.

"Подловили Силы обороны во время смены подразделений. Противник, к сожалению, сумел воспользоваться положением и все те уроды, которые сконцентрировались последние дни в окрестностях, разбрелись и прячутся уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке. Вчера происходили довольно странные события в самом поселке и как результат сегодня враг начал иметь уже серьезный тактический успех", — подчеркнули в DeepState.

Следует отметить, что официально об этом пока не сообщалось. Поэтому эта информация нуждается в проверке.

Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что нет причин, чтобы действительно считать проигрыш Украины — реальным и неизбежным сценарием. По его словам, картинка нынешней ситуации не содержит игнорирования проблем на фронте, они ведь действительно есть.