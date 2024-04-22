Ситуация будет тяжелая, но… Буданов рассказал, что ждет Украину в ближайшие месяцы

Понесется с середины мая — начала июня

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что действительно ближайшие месяцы буду тяжелыми для Украины не только на фронте. Однако речь не идет о какой-либо катастрофе или армагеддоне.

Ведь тяжелые периоды Украина уже преодолевала и это не станет исключением. Об этом сказал глава разведки в интервью BBC.

Он также пояснил, что такая оценка подкреплена данными ГУР — факты, цифры, документы и т.д. И прогнозы действительно не радужны, однако о катастрофе речь не идет.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", — отметил Буданов.

Он объяснил, что это также касается и состояния дел на фронте, ведь россияне будут проводить комплексную операцию, которая может затронуть также внутриполитическую ситуацию.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Средина мая, начало июня ", — говорит Буданов.

Украинцам глава разведки советует не катастрофизировать и осознать, что ожидающий нас тяжелый период Украина преодолеет, как и предыдущие.

"Ближайший период, по нашему мнению, будет тяжелым. Но тяжелый и катастрофический – это разные вещи. Мы уже несколько раз проходили тяжелые периоды, и этот пройдем, поверьте мне. Ничего экстраординарного не будет. Все их планы заранее нам известны. Как на них реагировать? На большинство есть ответ. Да, есть определенные вопросы, которые трудно нам сломать, но мы найдем ответ. Как всегда, в последний момент что-нибудь придумаем", — сказал он.

Насколько сильно успех Украины зависит от западной поддержки Буданов сказал: "Это мир 21-го столетия, мир интерконтинентальных связей. Послушайте, все в этом мире связано. Вся экономика, она же связана. Вся политика, она так же связана. Поэтому многое влияет на те или иные события. Но вместе с тем, еще раз вам говорю, как бы там кто ни говорил, вспомните, пожалуйста, тех самых "диванных экспертов", которые говорили: Украины три дня – и все, конец".

И глава ГУР действительно считает, что заявления "Украина проигрывает" похожи на то, что звучало отовсюду в начале полномасштабного вторжения.

" Украина не проиграет и Украина не будет разрушена. Это надо понимать", — добавил Буданов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по оценке американских аналитиков, Украинская армия все еще способна как минимум приостановить, или остановить полностью сильное российское наступление на линии фронта. Однако для этого потребуется очень быстрое поступление военной помощи от США, которая сразу отправится на фронт.