Ситуація буде важка, але… Буданов розповів, що чекає на Україну в найближчі місяці

Понесеться з середини травня — початку червня

Глава ГУР Кирило Буданов зауважив, що дійсно найближчі місяці буду важкими для України не тільки на фронті. Проте не йдеться про якусь катастрофу чи армагедон.

Адже важкі періоди Україна вже долала і цей не стане винятком. Про це сказав очільник розвідки в інтервʼю ВВС.

Він також пояснив, що така оцінка підкріплена даними, які має ГУР, — факти, цифри, документи та тощо. І прогнози дійсно не райдужні, проте про катастрофу не йдеться.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", — заважив Буданов.

Він пояснив, що це також стосується і стану справ на фронті, адже росіяни проводитимуть комплексну операцію, яка може зачепити також внутрішньополітичну ситуацію.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", — каже Буданов.

Українцям глава розвідки радить не катастрофізувати та усвідомити, що важкий період, який чекає на нас, Україна здолає як і попередні.

"Найближчий період, на нашу думку, буде важкий. Але важкий і катастрофічний – це різні речі. Ми вже кілька разів проходили важкі періоди, і цей пройдемо, повірте мені. Нічого екстраординарного не буде. Всі їхні плани заздалегідь нам відомі. Як на них реагувати? На більшість є відповідь. Так, є певні питання, які важкувато буде нам зламати, але ми знайдемо відповідь. Як завжди, в останній момент щось придумаємо", — сказав він.

Щодо того наскільки сильно успіх України залежить від західної підтримки Буданов сказав: "Це світ 21-го сторіччя, світ інтерконтинентальних зв'язків. Послухайте, все в цьому світі пов'язане. Вся економіка, вона ж пов'язана. Вся політика, вона так само пов'язана. Тому багато що впливає на ті чи інші події. Але разом з тим, ще раз вам кажу, як би там хто не казав, згадайте, будь ласка, тих самих "диванних експертів", які казали: "В України три дні – і все, кінець".

І глава ГУР дійсно вважає, що заяви "Україна програє" схожі на те, що лунало звідусіль на початку повномасштабного вторгнення.

"Україна не програє і Україна не буде зруйнована. Це треба розуміти", — додав Буданов.

Раніше "Телеграф" писав, що, за оцінкою американських аналітиків, Українська армія все ще здатна як мінімум, призупинити, або ж зупинити повністю сильний російський наступ на лінії фронту. Проте для цього буде потрібно дуже швидке надходження військової допомоги від США, яка відразу спрямується на фронт.