Окупанти посилили атаку на одному з напрямків фронту: де найзапекліші бої (карта)

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці

Протягом минулої доби, 21 квітня, на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 22 квітня. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що Зеленський назвав ключові та найскладніші напрямки на фронті. Саме там точаться найзапекліші бої.

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