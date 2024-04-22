Росіяни знову "кошмарили" Одещину: під приціл окупантів потрапило фермерське господарство

Дрони запустили із мису Чауда

У ніч на 22 квітня армія РФ атакувала Одещину ударними дронами. Є влучання.

Про це повідомили у Силах оборони півдня. Під час атаки дрони поцілили по фермерському господарству, пошкоджені складські будівлі та сільськогосподарська техніка.

Люди не травмувались. Над регіоном знищили пʼять безпілотників.

Тривогу в регіоні оголосили о 00:49, за кілька хвилин до цього, о 00:44, у Повітряних силах повідомляли про декілька груп ударних російських БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області. Відбій дали об 1:52.

Додамо, в Повітряних силах України заявили, що в ніч на 22 квітня противник атакував 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", — йдеться у повідомленні.

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