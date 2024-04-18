Маленька атомна бомба: Росія випустила на Україну 9 кілотонн боєприпасів з початку року

Окупанти переважно били по об'єктах енергетичної системи

Росія випустила по Україні за перший квартал 2024 року таку кількість ракет, яка сумарно пропорційна потужності 9 кілотонн. Тобто дорівнює заряду невеликої атомної бомби.

Про це пише ArmiaInform. Такою кількістю заряду окупанти переважно атакували об'єкти енергетичної системи.

За словами кандидата технічних наук і військовослужбовця ЗСУ Максима Білявського, через удари по енергетиці Україна має зосередитися на стратегії компенсації втраченої потужності генерації, а також здібностей з постачання електроенергії.

Стабільність роботи енергосистеми, на його думку, може бути лише за збереження маневреності.

Кандидат наук наголошує, що саме виробниками забезпечувалася гнучкість систем електропостачання. Адже вони швидко можуть змінювати обсяг генерації. Проте ворожі обстріли змушують енергетиків знаходити нові підходи для забезпечення стабільності електропостачання. Зокрема:

Розвиток розподіленої генерації. На думку Білявського, замість однієї великої електростанції з потужністю до 800 МВт треба зосередитися на спорудженні 40 станцій по 20 МВт. Розвиток інфраструктури з накопичення електроенергії. Використання цих систем дозволить знизити потреби в резервних і регулювальних потужностях, вирівняти графік навантаження та підвищити надійність роботи об'єктів енергетичної системи. Створення мережі передачі електроенергії. Білявський вважає, що Україна має створити коаліцію для пошуку і доставки необхідного обладнання. Ще треба збільшити ліміт на імпорт електроенергії з ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" зробили тривожну заяву щодо відключень.