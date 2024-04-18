Маленькая атомная бомба: Россия выпустила в Украину 9 килотонн боеприпасов с начала года

Оккупанты преимущественно били по объектам энергетической системы

Россия выпустила по Украине за первый квартал 2024 года такое количество ракет, которое суммарно пропорционально мощности 9 килотонн. То есть цифра равна заряду небольшой атомной бомбы.

Об этом пишет ArmiaInform. Таким количеством заряда оккупанты преимущественно атаковали объекты энергетической системы.

По словам кандидата технических наук и военнослужащего ВСУ Максима Белявского, из-за ударов по энергетике Украина должна сосредоточиться на стратегии компенсации утраченной мощности генерации, а также способностей по снабжению электроэнергией.

Стабильность работы энергосистемы, по его мнению, может быть только при сохранении маневренности.

Кандидат наук отмечает, что именно производителями снабжается гибкость систем электроснабжения. Так как они быстро могут изменять объем генерации. Однако вражеские обстрелы вынуждают энергетиков находить новые подходы для обеспечения стабильности электроснабжения. В частности:

Развитие распределенной генерации. По мнению Белявского, вместо одной большой электростанции с мощностью до 800 МВт следует сосредоточиться на сооружении 40 станций по 20 МВт. Развитие инфраструктуры по скоплению электроэнергии. Использование этих систем позволит снизить потребности в резервных и регулировочных мощностях, выровнять график нагрузки и повысить надежность работы объектов энергетической системы. Создание сети передачи электроэнергии. Белявский считает, что Украина должна создать коалицию для поиска и доставки необходимого оборудования. Еще нужно увеличить предел на импорт электроэнергии из ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" сделали тревожное заявление об отключениях.