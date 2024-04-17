Чому Захід не збиватиме російські ракети над Україною: озвучено головні причини

Союзники Ізраїлю мають великі можливості в регіоні

Атака Ірану на Ізраїль хоч і була потужною, але її не можна порівняти з російськими атаками на Україну. На заході впевнені, що умови на двох фронтах надто несхожі одна на одну.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на опитаних експертів у сфері оборони. За їхніми словами, є кілька факторів, які варто враховувати.

Зокрема, наголошується, що головною серед них є відстань. Хоча іранська тактика була схожа на російську, проте пуски проводилися зі значно більшої відстані, а тому ізраїльські війська та їхні союзники мали більше часу на підготовку, ніж зазвичай мають українці.

Також важливим нюансом є те, що ракети та дрони перетнули кілька країн, зокрема територію Іраку, де розміщені американські системи ППО, які брали участь у збитках. Україна подібної "буферної зони" не має.

Крім того, у протидії іранським засобам поразки було залучено американський флот, що знаходиться біля узбережжя Середземного моря. Розміщення американського флоту в Чорному морі неможливе через присутність там російських кораблів та заборону Туреччини на проходження військових кораблів.

Видання також наголошує, що атака Ірану була одиничною, тоді як росіяни ведуть "довгострокову кампанію на виснаження" української ППО і повторюють свої атаки день у день.

"Тому умови, подібні до тих, що склалися в Тель-Авіві, де в ніч іранської атаки не було чути навіть сигналу повітряної тривоги, на значній території України очікувати не варто", — підсумовує видання.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що його країна не допомагатиме збивати ракети та дрони над Україною. За його словами, втручання західних країн може спричинити початок більш масштабної війни на європейському континенті.