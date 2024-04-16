"Різні конфлікти": у США пояснили, чому збивали ракети над Ізраїлем, але не робитимуть це над Україною

Україні доведеться відбиватися самостійно

Попри те, що західна коаліція допомогла Ізраїлю відбити атаку Ірану, в Україні вона цього не робитиме. У Вашингтоні вважають, що це "різні конфлікти".

Про це повідомив під час брифінгу у Білому домі координатор адміністрації Джо Байдена з національної безпеки Джон Кірбі. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що чекав на це питання.

"Дивіться, це різні конфлікти. Різний повітряний простір. Різна картина загроз. Президент (Джо Байден, — ред.) ясно дав зрозуміти ще на початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не братимуть участі у цьому конфлікті у військовому плані", — сказав. Кірбі.

Він зазначив, що Вашингтон і так допоміг Україні посилити свою систему ППО, проте визнав, що зараз це не робиться через те, що законопроєкт про фінансування застряг у Конгресі.

Радник Байдена закликав законодавців не відкладати розгляд цього питання та допомогти Україні отримати фінансування, якого вони так потребують.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон також заявив, що його країна не допомагатиме збивати ракети та дрони над Україною. За його словами, втручання західних країн може спричинити початок більш масштабної війни на європейському континенті.