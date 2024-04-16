"Разные конфликты": в США объяснили, почему сбивали ракеты над Израилем, но не будут это делать над Украиной

Украине придется отбиваться самостоятельно

Несмотря на то, что западная коалиция помогла Израилю отбить атаку Ирана, в Украине она этого делать не будет. В Вашингтоне считают, что это "разные конфликты".

Об этом сообщил во время брифинга в Белом доме координатор администрации Джо Байдена по национальной безопасности Джон Кирби. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что ждал этот вопрос.

"Смотрите, это разные конфликты. Разное воздушное пространство. Разная картина угроз. Президент (Джо Байден, — ред.) ясно дал понять еще в начале конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте в военном плане", — сказал Кирби.

Он отметил, что Вашингтон и так помог Украине усилить свою систему ПВО, однако признал, что сейчас это не делается из-за того, что законопроект о финансировании застрял в Конгрессе.

Советник Байдена призвал законодателей не откладывать рассмотрение этого вопроса и помочь Украине получить финансирование, в котором они так нуждаются.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон тоже заявил, что его страна не будет помогать сбивать ракеты и дроны над Украиной. По его словам, вмешательство западных стран может стать причиной начала более масштабной войны на европейском континенте.