Почему Запад не будет сбивать российские ракеты над Украиной: озвучены главные причины

Союзники Израиля обладают большими возможностями в регионе

Атака Ирана на Израиль хоть и была мощной, но ее никак нельзя сопоставить с российскими атаками на Украину. На западе уверены, что условия на двух фронтах слишком непохожие друг на друга.

Об этом пишет Der Spiegel ссылаясь на опрошенных экспертов в сфере обороны. По их словам, есть несколько факторов, которые стоит учитывать.

В частности, отмечается, что главным среди них является расстояние. Хотя иранская тактика была похожа на российскую, однако пуски проводились с гораздо большего расстояния, а потому у израильских войск и их союзников было больше времени на подготовку, чем обычно есть у украинцев.

Также важным нюансом является то, что ракеты и дроны пересекли несколько стран, в частности территорию Ирака, где размещены американские системы ПВО, которые участвовали в сбитиях. Украина подобной "буферной зоной" не обладает.

Помимо того, в противодействии иранским средствам поражения был привлечен американский флот, который находится у побережья Средиземного моря. Размещение американского флота в Черном море невозможно из-за присутствия там российских кораблей и запрета Турции на прохождение военных кораблей.

Издание также подчеркивает, что атака Ирана была единичной, в то время как россияне ведут "долгосрочную кампанию на истощение" украинской ПВО и повторяют свои атаки изо дня в день.

"Поэтому условия, подобные тем, что сложились в Тель-Авиве, где в ночь иранской атаки не было слышно даже сигнала воздушной тревоги, на значительной территории Украины ожидать не стоит", — подытоживает издание.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не будет помогать сбивать ракеты и дроны над Украиной. По его словам, вмешательство западных стран может стать причиной начала более масштабной войны на европейском континенте.