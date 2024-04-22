Війна — день 789: росіяни тиснуть під Часовим Яром та на інших напрямках

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути під Часовим Яром, сподіваючись захопити місто до 9 травня. Для цих цілей вони все частіше піднімають повітря авіацію, яка руйнує місто авіабомбами. Не вщухають бої й в інших місцях, це насамперед стосується Покровського, Курахівського та Куп’янського напрямів. Однак незабаром ситуація може суттєво змінитись на користь ЗСУ, оскільки після схвалення допомоги з боку США українські військові можуть отримати потрібну зброю, включаючи далекобійні ракети ATACMS.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російський диктатор Володимир Путін неодмінно розпочне вторгнення до країн Балтії, якщо досягне успіху в Україні, каже президент Володимир Зеленський.

Із ситуацією в Україні за 19 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 786: росіяни готують нову ракетну атаку, Україна може отримати більше ППО

Інформацію за 20 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 787: Україна чекає на рішення США про допомогу і відбиває десятки атак росіян

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 788: росіяни збирають сили на Бахмутському напрямку та обстрілюють міста