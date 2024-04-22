Война — день 789: россияне давят под Часовым Яром и на других направлениях

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить под Часовым Яром в надежде захватить город до 9 мая. Для этих целей они все чаще поднимают в воздух авиацию, которая разрушает город авиабомбами. Не стихают бои и в других местах, это в первую очередь касается Покровского, Кураховского, а также Купянского направлений. Однако вскоре ситуация может существенно измениться в пользу ВСУ, поскольку после одобрения помощи со стороны США украинские военные могут получить нужное оружие, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российский диктатор Владимир Путин непременно начнет вторжение в страны Балтии, если достигнет успеха в Украине, говорит президент Владимир Зеленский.

С ситуацией в Украине за 19 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 786: россияне готовят новую ракетную атаку, Украина может получить больше ПВО

Информацию за 20 апреля смотрите по ссылке: Война — день 787: Украина ждет решение США о помощи и отбивает десятки атак россиян

О том, что происходило 21 апреля, читайте в материале: Война — день 788: россияне копят силы на Бахмутском направлении и обстреливают города