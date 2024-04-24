За кілька секунд після оголошення тривоги: в Одесі пролунали гучні вибухи (оновлено)

Частина міста залишилася без електрики

Незадовго до сьомої ранку в середу, 24 квітня, в Одесі пролунала серія потужних вибухів. У цей час в області було оголошено повітряну тривогу, вибухи сталися буквально за кілька секунд після її початку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Пролунало щонайменше три дуже потужні вибухи.

UPD. За даними Сил оборони Півдня, росіяни атакували Одесу з літаків тактичної авіації. Олег Кіпер уточнив, що ворог вдарив по місту ракетами. Постраждала 43-річна жінка, її у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 будинків: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. На місці працюють всі відповідні служби.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеської області бути в укриттях відбою повітряної тривоги. Місцеві канали публікують дим на місці атаки. Вони пишуть про приліт.

За інформацією одного з моніторингових каналів, за попередніми даними, Одеса була атакована крилатими ракетами. Після ударів частина міста залишилася без електрики.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни регулярно обстрілюють Одесу. У ніч проти 23 квітня ворог ударив по житлових будинках. Як повідомили представники місцевої влади, через влучення "шахеда" тоді постраждали дев’ятеро людей.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що росіяни почали застосовувати нову тактику атаки. Вони намагаються спрямовувати дрони в різних напрямках, але в обмеженій кількості, щоб максимально утруднити роботу нашої ППО.