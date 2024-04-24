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Війна — день 791: окупанти прориваються до Очеретино, а Україна чекає на новий пакет допомоги

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують чинити тиск практично по всій лінії фронту та особливо активізувалися у східній частині України. Зокрема, там вони намагаються прорватися до населеного пункту Очеретине і застосовує для цього весь свій арсенал, включаючи й хімічні засоби ураження, проте ЗСУ надійно утримують свої позиції. При цьому у військовому керівництві країни зазначають, що росіяни щомісяця мобілізують близько 30 тисяч солдатів, що достатньо, щоб не відчувати втрат, проте цього не вистачить, щоб перемогти у війні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У новому пакеті допомоги Україні від США швидше за все будуть далекобійні ракети з дальністю поразки 300 км, пише CNN.

Про те, що відбувалося 21 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 788: росіяни збирають сили на Бахмутському напрямку та обстрілюють міста

З ситуацією в Україні за 22 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 789: росіяни тиснуть під Часовим Яром та на інших напрямках

Інформацію за 23 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 790: Україна під обстрілами чекає на новий пакет допомоги від США

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#Україна #Росія #Війна