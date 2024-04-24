З травня буде важкий період: у Зеленського пояснили, що мав на увазі Буданов

У Кремлі мають намір скористатися тим, що у травні формально закінчуються повноваження Володимира Зеленського

Радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк пояснив прогноз глави ГУР Кирила Буданова щодо війни в Україні на травень 2024 року. Головний розвідник країни попередив українців, що найближчими місяцями ситуація може загостритися не лише на фронті.

У Кремлі мають намір скористатися тим, що 20 травня формально закінчуються повноваження Володимира Зеленського. Коментар із цього приводу Михайло Подоляк озвучив в інтерв’ю російському опозиційному виданню "Медуза".

"Він мав на увазі спроби Росії проводити інформаційні деструктивні кампанії на території України, пов’язані з юридичною колізією, яку вони називають "наступною нелегітимністю" президента [України]. Спроби створити в країні атмосферу конфліктності. Таку саму кампанію Росія проводитиме і на зовнішніх ринках. Щоправда, зараз після виділення нам допомоги від США їх плани трохи поламалися, тому що вони думали, що буде одночасно затримка допомоги і можна буде нагнітати, що Україні більше не хочуть допомагати [західні партнери].", — пояснив Подоляк.

Представник ОП також наголосив на тому, що Росія намагається перевантажити та виснажити українську протиракетну систему. Тому окрема програма росіян — авіаудари центрами міст.

"І четвертий напрямок — це інтенсифікація бойових дій на донецькому, луганському, харківському напрямках, тому що у нас питань легітимності не існує.", — додав Подоляк.

Нагадаємо, що 20 травня 2024 року закінчується формальний термін повноважень президента України Володимира Зеленського. Цього дня у 2019 році відбулася його інавгурація.

В Україні проводити вибори до закінчення військового стану небудуть. Відповідний меморандум було підписано представниками всіх фракцій Верховної Ради. Чинний президент України Володимир Зеленський вважатиметься легітимним главою держави до перемоги над Росією. Міжнародні партнери підтримують такий підхід.

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