С мая будет тяжелый период: у Зеленского объяснили, что имел в виду Буданов

В Кремле намерены воспользоваться тем, что в мае формально истекают полномочия Владимира Зеленского

Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк пояснил прогноз главы ГУР Кирилла Буданова по войне в Украине на май 2024 года. Главный разведчик страны предупредил украинцев, что ближайшие месяцы ситуация может обостриться не только на фронте.

В Кремле намерены воспользоваться тем, что 20 мая формально истекают полномочия Владимира Зеленского. Комментарий по этому поводу Михаил Подоляк озвучил в интервью российскому оппозиционному изданию "Медуза".

"Он имел в виду попытки России проводить информационные деструктивные кампании на территории Украины, связанные с юридической коллизией, которую они называют "наступающей нелегитимностью" президента [Украины]. Попытки создать в стране атмосферу конфликтности. Точно такую же кампанию Россия будет проводить и на внешних рынках. Правда, сейчас, после выделения нам помощи от США их планы немного поломались, потому что они думали, что будет одновременно задержка помощи и можно будет нагнетать, что Украине больше не хотят помогать [западные партнеры].", — пояснил Подоляк.

Представитель ОП также акцентировал внимание на том, что Россия пытается перегрузить и истощить украинскую противоракетную систему. Поэтому отдельная программа россиян — авиаудары по центрам городов.

"И четвертое направление — это интенсификация боевых действий на донецком, луганском, харьковском направлении. Замечу, что господин Буданов в том же интервью сказал, что никакого армагеддона не предвидится. Мы понимаем, что они будут делать. И понимаем, как противодействовать информационным кампаниям России, потому что у нас вопросов легитимности не существует.", — добавил Подоляк.

Напомним, что 20 мая 2024 года, истекает формальный срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. В этот день в 2019 году состоялась его инаугурация.

В Украине проводить выборы до окончания военного положения не будут. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех фракций Верховной Рады. Действующий президент Украины Владимир Зеленский будет считаться легитимным главой государства до победы над Россией. Международные партнеры поддерживают подобный подход.

Ранее "Телеграф" рассказал, как Зеленский может перестать быть президентом во время войны. Есть только четыре законные причины.