Рус

Інтенсивні бої тривають на чотирьох напрямках фронту: де зараз найбільше тиснуть окупанти (карта)

Автор
Уляна Виноградова Уляна Виноградова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Воїни ЗСУ Новина оновлена 23 квітня 2024, 08:52
Воїни ЗСУ. Фото Генштаб ЗСУ

Російські військові не наступали лише на одному напрямку фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Окупанти найбільше тиснуть на чотирьох напрямках.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 23 квітня. Російські військові не наступали лише на Куп’янському напрямку фронту.

Разом з тим, на Лиманському напрямку ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському — воїни ЗСУ відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку фронту було відбито 18 атак в районах Новобахмутівки, Семенівки, Уманського, Кераміка, Бердичів, Первомайського, Очеретиного, Новокалинового, Яснобродівки та Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області. Там ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону військ ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив там 7 безуспішних атак позицій наших військ.

Крім того, впродовж 22 квітня авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що однією із регулярних цілей окупантів у Києві є засоби протиповітряної оборони. Днями СБУ вдалося затримати корегувальника, котрий співпрацював із російськими спецслужбами у цьому напрямку.

Теги:
#Карти #Генштаб ЗСУ #Фронт #Війна в Україні