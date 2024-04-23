Интенсивные бои продолжаются на четырех направлениях фронта: где сейчас больше всего давят оккупанты (карта)

Российские военные не наступали только на одном направлении фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. Оккупанты больше всего давят на четырех направлениях.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 23 апреля. Российские военные не наступали только на Купянском направлении фронта.

Вместе с тем на Лиманском направлении враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском — воины ВСУ отразили 16 атак противника в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении фронта были отражены 18 атак в районах Новобахмутовки, Семеновки, Уманского, Керамика, Бердичев, Первомайского, Очеретиного, Новокалинового, Яснобродовки и Нетайлового Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области. Там враг более 20 раз пытался прорвать оборону войск ВСУ.

На Ореховском направлении оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил там 7 безуспешных атак позиций наших войск.

Кроме того, в течение 22 апреля авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одной из регулярных целей оккупантов в Киеве являются средства противовоздушной обороны. На днях СБУ удалось задержать корректировщика, сотрудничавшего с российскими спецслужбами в этом направлении.