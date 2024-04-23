"Будуть неприємні сюрпризи": голова Нацгвардії розповів про плани росіян та оцінив загрози для Києва, Харкова та Запоріжжя

Росія на фронті може досягти невеликих успіхів, але Сили оборони України вже готові дати відсіч

За даними аналітиків, навесні росіяни мали б мати оперативну паузу на фронті, щоб відновити сили. У цей момент у Сил оборони України був ба шанс просунутися на деяких напрямках. Але нинішня ситуація на фронті свідчить, що росіяни не збираються зупинятися.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю Liga.net оцінив обстановку на фронті. За його словами, в окупантів повним ходом йде мобілізація і за місяць призивають близько 30 тисяч осіб. Це дозволяється ворогові не відчувати втрат живої сили та техніки.

Олександр Півненко вважає, що ЗСУ мають подвоїти чи навіть потроїти втрати росіян. Якби це відбувалося протягом пів року, то до кінця 2024 року був би певний результат.

"Але, якщо ми дамо їм два-три роки на відпочинок, вони відновляться і ввалять по Україні з новою силою. Шлях розвитку України нагадуватиме ізраїльський з урахуванням нашої специфіки", — вважає командувач Нацгвардії.

Щодо наступу росіян та нових спроб захопити Харків, то Олександр Півненко вважає, що ворогові це не вдасться. Він зазначив, що командування знає тактику росіян і для захоплення Харкова вона не годиться. Та й загалом, щоб узяти місто, окупантам знадобиться кілька років.

"Вони здатні діяти тільки класично. Два-три напрямки відволікаючі й один – основний. Однак для Харкова ця історія буде важка тим, що постійно продовжуватимуть спроби знищити об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. Щоб захопити Харків, їм потрібно воювати роки. Згадайте, скільки трималися Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитися від своїх планів, ніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", — сказав Олександр Півненко.

Новий наступ росіян, який очікується влітку, не стане настільки великою проблемою, як у лютому 2022 року. Командувач НГУ зазначив, що Сили оборони України змогли підготуватися давати відсіч ворогові.

"Зараз вони (росіяни — ред.) не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть у паніці та не знатимуть, що робити. Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він діятиме на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо у напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії", – твердо заявив командувач НГУ.

Водночас Півненко додав, що очікуються певні труднощі. Армія РФ тиснутиме по всіх ділянках фронту, щоб просунутися хоча б десь. Щоб протистояти ворогові, Сили оборони України мають намір перемістити лінії зіткнення, застосувати резерви, а також бити по ворогові артилерією, FPV-дронами та іншими доступними засобами.

При цьому командувач Нацгвардії наголосив, що резервів Україні вистачить, щоб не дати росіянам виграти війну цього року.

"[Резервів вистачить], щоб розуміти, що цього року противник не виграє. Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, у них будуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10–15% своєї мети. Але це не буде стратегічною перемогою. А ось після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий постріл у них теж не вистачає боєприпасів", — наголосив Олександр Півненко.

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