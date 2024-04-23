Далі піде кіннота? Росіяни почали використовувати на фронті нову техніку

У ЗСУ назвали причину такого кроку

Після значних втрат у броньованій техніці російські окупанти почали використовувати на полі бою ще один вид транспорту. Цього разу вони спробували пересісти на двоколісні мотоцикли.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко. За його словами, росіяни намагаються використати високу маневреність мотоциклів для переміщення свого особового складу до передових позицій.

Водночас Федоренко підкреслив, що Сили оборони вже налаштували ефективний процес ліквідації цього транспорту. На його думку, наступним кроком росіян може стати використання кінноти.

Варто зазначити, що раніше російські пропагандисти розповсюдили сюжет у якому вони демонстрували підготовку до атаки з використання мотоциклів в районі Сіверська Донецької області. Проте пізніше у мережі з'явилося відео від українських бійців, на якому була зафіксована успішна ліквідація ворожих "байкерів".

Скріншот з відео російських пропагандистів

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що немає причин, щоб дійсно вважати програш України — реальним і неминучим сценарієм. За його словами, картинка нинішньої ситуації не містить ігнорування проблем на фронті, адже вони дійсно є.