Дальше пойдет конница? Россияне начали использовать на фронте новую технику

В ВСУ назвали причину такого шага

После значительных потерь в бронированной технике российские оккупанты начали использовать на поле боя еще один вид транспорта. В этот раз они попытались пересесть на двухколесные мотоциклы.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, россияне пытаются использовать высокую маневренность мотоциклов для перемещения своего личного состава в передовые позиции.

В то же время Федоренко подчеркнул, что Силы обороны уже настроили эффективный процесс ликвидации этого транспорта. По его мнению, следующим шагом россиян может стать использование конницы.

Стоит отметить, что ранее российские пропагандисты распространили сюжет, в котором демонстрировали подготовку к атаке по использованию мотоциклов в районе Северска Донецкой области. Однако позже в сети появилось видео от украинских бойцов, на котором была зафиксирована успешная ликвидация вражеских "байкеров".

Скриншот из видео российских пропагандистов

Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что нет причин, чтобы действительно считать проигрыш Украины — реальным и неизбежным сценарием. По его словам, картинка нынешней ситуации не содержит игнорирования проблем на фронте, они ведь действительно есть.