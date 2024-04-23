Окупанти просунулися під Авдіївкою: яка ситуація з наступом росіян (карта)

Частково захоплене одне селище

Російські окупанти продовжують наступ. Вони просунулися в Очеретиному в Ясинуватському районі Донецької області на Авдіївському напрямку фронту.

Про це повідомляє DeepState. Наголошується, що населений пункт ще не захоплений.

"Ворог просунувся в Очеретине", — йдеться в повідомленні.

Судячи з карти, селище приблизно наполовину захоплене противником. При цьому раніше російські ЗМІ заявляли про захоплення всього населеного пункту.

Також раніше аналітики проекту DeepState повідомили, що ворог захопив південну частину Очеретино. Вони також повідомили причину цього прориву росіян.

"Підловили Сили оборони під час зміни підрозділів. Противник, на жаль, зумів скористатися становищем і всі ті виродки, які сконцентрувалися останні дні на околицях, розбрелися і ховаються вже в південній частині селища та в багатоповерховій забудові. Вчора відбувалися досить дивні події в самому селищі. І як результат сьогодні ворог почав мати вже серйозний тактичний успіх", — наголосили у DeepState.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що немає причин, щоб справді вважати програш України — реальним і неминучим сценарієм. За його словами, картинка нинішньої ситуації не містить ігнорування проблем на фронті, адже вони дійсно є.