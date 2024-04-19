Якщо росіяни захоплять Очеретине, вони відкриють шлях до трьох життєво важливих для України вузлів — CNN

Якщо росіянам вдасться здійснити свій план, то ситуація для українських військових ще більше ускладниться

Росіяни на сході активно намагаються захопити Очеретине в Донецькій області. Якщо їм це вдасться, ворог зможе перекрити важливі логістичні маршрути для ЗСУ.

Про це у коментарі CNN розповів офіцер Східного командування на умовах анонімності. Він також назвав мету наступу окупантів на захід від Авдіївки.

За словами українського офіцера, росіяни націлилися на Покровськ, тож активізували штурми на цьому напрямі. У 30 км на захід від Покровська знаходиться ключове перехрестя доріг.

Наразі росіяни намагаються закріпитися в Очеретиному. І якщо їм вдасться захопити та утримати населений пункт, то під контролем ворога виявляться важливі логістичні маршрути, які пов’язують три ключові військові вузли – Костянтинівку, Покровськ та Велику Новосілку.

Нагадаємо, що росіяни зосередили в районі Часового Яру 20-25 тисячі військових і велику кількість техніки. Окупанти прагнуть захопити цей населений пункт, а також Кліщіївку, Калинівку та Нью-Йорк. Тривають бої за Богданівку, а в районі Красногорівки, Олександрополя, Водяного та Вугледара не припиняються штурми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Росія піде у наступ на фронті. Глава ГУР Кирило Буданов назвав терміни та розповів, чи готові ЗСУ дати відсіч ворогові.