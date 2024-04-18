ЗСУ вибили ворога з позиції на Донбасі: ефектне відео втечі десятків росіян

Втеча росіян — сумісна робота аеророзвідників та артилеристів

На Донеччині тривають бої з російськими солдатами. Ворог намагається закріпитися на околицях Очеретино, але ЗСУ вдалося вибити його з однієї з позицій.

Відео втечі росіян поділилися у Telegram-каналі Deepstate. Повідомляється, що після втечі ворог готує нову хвилю штурмів.

Російські розвідники увечері 17 квітня змогли зайти до Очеретино та зайняти кілька будинків на східній околиці міста. А штурмові групи накопичувалися у приміщенні підстанції, щоб надалі передислокуватися у приватну забудову та штурмувати селище в районі вокзалу.

Українські військові за допомогою FPV-дронів завадили ворогові здійснити його плани. На кадрах видно, що БПЛА атакували підстанцію та в небо підіймається дим. Близько 50 солдатів армії РФ втекли у безпечніше місце, а тих, хто не встиг, накрила артилерія.

"Наразі росіяни залишили територію підстанції та готують нову хвилю накатів. Хороша робота аеророзвідки та артилерії", — зазначили під відео.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відбувається у Часовому Яру зараз. Росіяни щодня атакують місто та мають намір захопити його до чергової "важливої дати".