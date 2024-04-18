ВСУ выбили врага с позиции на Донбассе: эффектное видео бегства десятков россиян

Бегство россиян — совместная работа аэроразведчиков и артиллеристов

В Донецкой области продолжаются бои с российскими солдатами. Враг пытается закрепиться на окраинах Очеретино, но ВСУ удалось выбить его с одной из позиций.

Видео бегства россиян поделились в Telegram-канале Deepstate. Сообщается, что после бегства враг готовит новую волну штурмов.

Российские разведчики вечером 17 апреля смогли зайти в Очеретино и занять несколько домов на восточной окраине города. А штурмовые группы скапливались в помещении подстанции, чтобы в дальнейшем передислоцироваться в частную застройку и штурмовать поселок в районе вокзала.

Украинские военные при помощи FPV-дронов помешали врагу осуществить его планы. На кадрах видно, что БПЛА атаковали подстанцию и в небо поднимается дым. Около 50 солдат армии РФ сбежали в более безопасное место, а тех, кто не успел, накрыла артиллерия.

"На данный момент россияне покинули территорию подстанции и готовят новую волну накатов. Хорошая работа аэроразведки и артиллерии", — отметили под видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что происходит в Часовом Яру сейчас. Россияне ежедневно атакуют город и намерены захватить его до очередной "важной даты".