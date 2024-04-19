Если россияне захватят Очеретино, они откроют путь к трем жизненно важным для Украины узлам - CNN

Если россиянам удастся осуществить свой план, то ситуация для украинских военных еще больше усложнится

Россияне на востоке активно пытаются захватить Очеретино в Донецкой области. Если им это удастся, то враг сможет перекрыть важные логистические маршруты для ВСУ.

Об этом в комментарии CNN рассказал офицер Восточного командования на условиях анонимности. Он также назвал цель наступления оккупантов западнее Авдеевки.

По словам украинского офицера, россияне нацелились на Покровск, поэтому активизировали штурмы на этом направлении. В 30 км к западу от Покровска находится ключевой перекресток дорог.

Сейчас россияне пытаются закрепиться в Очеретино. И если им удастся захватить и удержать населенный пункт, то под контролем врага окажутся важные логистические маршруты, которые связывают три ключевых военных узла – Константиновку, Покровск и Большую Новоселку.

Напомним, что россияне сосредоточили в районе Часова Яра 20-25 тысяч военных и большое количество техники. Оккупанты стремятся захватить этот населенный пункт, а также Клещиевку, Калиновку и Нью-Йорк. Продолжаются бои за Богдановку, а в районе Красногоровки, Александрополя, Водяного и Угледара не прекращаются штурмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Россия пойдет в наступление на фронте. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал сроки и рассказал, готовы ли ВСУ дать отпор врагу.